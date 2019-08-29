أخطاء يقع فيها الرجال والنساء أثناء العلاقة الجنسية

العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وخاصة حديثي الزواج، عادة ما تحيط بها الكثير من المشاكل. فهما لا يعلمان ما يزعج الطرف الآخر وما يجب فعله وكذلك ما يجب تجنبه. لذلك يواجه الزوجان الكثير من المشاكل التي تجعل من العلاقة الحميمة مشكلة كبرى تعكر صفو حياتهم الزوجية. فكلاهما يرتكبان العديد من الأخطاء أثناء العلاقة الجنسية دون أن يدركان أنها السبب وراء الفتور الجنسي وعدم رغبة كلاً منهما بالآخر.

لذا قررنا اليوم، أن نحدثك عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الرجال والنساء أثناء العلاقة الجنسية، فلا شك أنه فور معرفتها سيكون من السهل تجنبها...أخطاء تقع فيها المرأة أثناء العلاقة الجنسية

١- قلة الثقة بالنفس

هل تعلمين أن انعدام ثقتك بنفسك أو بشكل جسمك هي من أكبر الأخطاء التي يمكن ارتكابها خلال العلاقة الجنسية. فالأمر ينعكس سريعاً على زوجك، فبدلاً من أن يرى مميزاتك وكونك امرأة رائعة تجعلينه فقط يرى العيوب. فتذكرى دائماً أن الجميع يراكي بالشكل الذي ترين به نفسك. لذلك يجب أن تشعري بالرضا عن شكل جسمك، وتمنحي نفسك قدر من الحب الذي تستحقينه بالفعل. وفي المرات القادمة سنحدك بالتفصيل عن كيف يمكن أن تشعري بالثقة تجاه شكل جسمك.

٢- الجهل بمناطق إثارة الرجل

ليست فقط المرأة هي من تمتلك بجسمها مناطق إثارة. بل أن هناك مناطق إثارة بجسم الرجل والتي يجب أن تدركينها جيداً. ففهمك لهذا، سيجعل العلاقة الجنسية بينكما أفضل.

٣- النظافة الشخصية



نعم مثلما قرأتي تماماً! فبعض النساء يغفلن عن الاهتمام بنظافتهن الشخصية، وهو ما يجعل بالطبع زوجك ينفر منك. فكلما كنتِ ذات رائحة جذابة كلما انجذب إليك زوجك بشكل أكبر.

٤- تمثيل السعادة المزيفةللأسف بعض النساء يعتقدن أن دورهن فقط هو إسعاد الزوج. لذلك يبالغن في اصطناع إثارتهن في العلاقة الجنسية، دون أن يعبرن عما يزعجهن أو ينقصهن. وبالتالي تحرمين نفسك من الشعور بالسعادة. كما أن زوجك إما سيدرك أن ما تظهرينه هو ليس ما تشعرين به حقاً، أو أنه ستكون لديه قناعة أن ما يفعله هو ما يسعدك بالفعل وبالطبع سيكون هذا خطأ تماماً.

٥- انتظار مبادرة الرجل

عادة تخجل النساء من التعبير عن احتياجهن للعلاقة الجنسية. لذلك تنتظر المرأة مبادرة زوجها دائماً، دون أن تدرك أن هذا ينعكس عليه بشكل سلبي. فالرجال أيضاً تود أن تشعر بأنها مرغوب بها

.٦- الخوف من الأوضاع الجنسية الجديدة

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بعض الأزواج يسعين للتجديد في العلاقة الجنسية حتى لا يصيبهم الملل. إلا أن هناك الكثير من النساء يخشين تجربة أوضاع جنسية جديدة. وبالتالي يتخلل الملل العلاقة الحميمة بينهما بسهولة.

٧- عدم التعبير عن احتياجاتك في العلاقة الجنسية

للمرأة احتياجات في العلاقة الجنسية مثلها مثل الرجل تماماً. لذلك فإن عدم تعبيرك عن احتياجاتك يعد من أكبر الأخطاء التي يمكن أن تقعين بها. ولا شك أنه بعد فترة سيكون سبب رئيسي لعدم رغبتك في العلاقة الجنسية.

٨- الصمت التام خلال العلاقة الحميمة

نعلم جيداً أن النساء تخجل عن التعبير بما تشعر به خلال العلاقة الجنسية، لذلك بعضهن يفضلن الصمت التام. ولكن دعيني أخبرك أن زوجك يرغب منك أن تعبري عما تشعرين، فذلك سيزيد من إثارته.

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