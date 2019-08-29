شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. روبوت يشبه "الدوده" لعلاج مرضى السكتة الدماغية وإزالة جلطات المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن روبوتًا صغيرًا يشبه الدودة"، يبلغ طوله بضعة سنتيمترات يزحف عبر المخ يمكن أن يعالج مرضى السكتة الدماغية عن طريق إزالة جلطات الدم التي يمكن أن تكون قاتلة بـ "خيط" بحجم 0.5 مم، حيث يمكن هذا الروبوت الأطباء إمكانية الوصول المباشر إلى داخل المخ و توصيل الأدوية بشكل أكثر كفاءة مما يوفر وقتًا حيويًا بعد السكتة الدماغية.

ويأتى تطوير الروبوت الصغير الذى يشبه الدودة لعلاج مرضى السكتة الدماغية عن طريق إزالة انسداد الأوعية الدموية وتوصيل الأدوية مباشرة إلى الدماغ، من خلال توجيه الأسلاك بحقول مغناطيسية يتم التحكم بها من خلال جهاز كمبيوتر من خارج الغرفة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، انه بالرغم من أنه لم يتم اختباره على مريض بشري إلا أن المهندسين أثبتوا وظائفهم في مسار عقبة مصغر وفي نموذج بالحجم الطبيعي للمخ، ويأملون أن يتم استخدامه في يوم من الأيام لعلاج الأشخاص الذين يعانون من نزيف أو انسداد يهدد حياتهم في المخ وتسريع العلاج لإنقاذ اللحظات الحيوية.

Advertisements

ويمكن توجيه الخيوط الآلية "الشبيهة بالديدان" عبر الجسم لإيصال الأدوية مباشرة إلى الدماغ أو لإزالة الانسداد، والروبوت مصنوع من مزيج مرن من النيكل والتيتانيوم ومغطى بهيدروجيل تشحيم يساعده على الانزلاق عبر أنابيب ضيقة دون إتلاف الأنسجة.

وقال المطورون بما في ذلك البروفيسور شوانهي تشاو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنه يمكن حقن الأسلاك في المرضى والتحكم فيها بمغناطيس أو حتى محركاتهم الداخلية الخاصة، وقد تنقل العقاقير إلى موقع إصابة الدماغ أو قد تكون مزودة بالليزر لتحطيم أي جلطات توقف تدفق الدم.

ويمكن للأجهزة أن تقلل من الوقت الذي يستغرقه الأطباء لإزالة جلطات المخ في حالة حدوث سكتة، مما يزيد من فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة، السلك الذي يشبه الدودة يسهل على الجراحين إزالة هذه العوائق الضارة وإزالة الحاجة إلى استخدام الأسلاك التي يتم التحكم فيها يدويًا في بعض الحالات.

ويمكن تركيب السلك الذي يمكن استخدامه لتدمير جلطات الدم أو الانسدادات الدهنية في الأوعية الدموية أثناء المناورة عبر الجسم.