"الورم الليفي" قد يؤدي للإجهاض المتكرر

أكدت الطبيبة المصرية رانيا فهمي علي، أخصائي النساء والتوليد، أن الورم الليفي لا يتسبب في تأخر الحمل، إلا في عدة حالات مثل إذا كان موجودا بالكامل في تجويف الرحم؛ وهنا يسبب إجهاضا متكررا.

وأوضحت أن أعراض الورم تبدأ بنزيف حاد في فترة الدورة الشهرية، مع وجود ضغط أو ألم في منطقة الحوض.

ونصحت الطبيبة المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، بضرورة إجراء جراحة لإزالة الورم الليفي في حالة وجوده داخل تجويف الرحم.

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وأكدت أن الكشف المبكر يساعد الفتيات والسيدات ويحميهن من أي مشاكل.

وتابعت: "وبشكل عام لا تعالج الأورام الليفية إلا إذا تسببت في مشاكل أو أعراض لا يمكن تحملها".

وذكرت أن "الورم الليفي" هو ورم يصيب النسيج العضلي للرحم، ويتم اكتشافه عن طريق الصدفة، حيث لا يوجد سابق إنذار للإصابة به، ويتم تشخيصه عن طريق إجراء الفحص الروتيني أو عند الكشف لأي سبب آخر، موضحة أن أعراضه تبدأ بنزيف حاد في فترة الدورة الشهرية وكذلك زيادة عدد مرات التبول.

ووجهت الطبيبة رسالة للفتيات والسيدات اللاتي يشعرن بهذه الأعراض، بضرورة إجراء كشف طبي.