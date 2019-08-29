نيوزيلندا تحذر غير المطعمين ضد الحصبة: ابتعدوا عن أوكلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت السلطات النيوزيلندية، الخميس، الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة بالابتعاد عن أكبر مدينة في البلاد؛ حيث تتفاقم أكبر حالة تفشٍّ لذلك المرض في البلاد منذ عقود.
وقالت مساعدة وزير الصحة، جولي آن جينتر، في بيان: "إذا كنت تفكر في السفر إلى أوكلاند أو تخرج منها، فعليك التأكد من تطعيم نفسك قبل أسبوعين على الأقل من موعد مغادرتك".
ومعظم رحلات الطيران الدولية إلى نيوزيلندا تحط في أوكلاند، وأظهرت بيانات عن تفشي المرض، الاثنين، أن هناك 773 حالة مؤكدة على الأقل من المرض شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد حتى الآن؛ ما يجعله أكبر انتشار منذ 1997.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، كانت حالات الحصبة المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم في الأشهر الـ6 الأولى من 2019 هي الأعلى منذ 2006.
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