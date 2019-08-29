ثنائي برشلونة يدفعان صفقة نيمار إلى طريق المستحيل

تعقدت المفاوضات الجارية بين ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف.

ووصل مسؤولو البارسا، الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" من أجل التفاوض على الصفقة، قبل إغلاق باب الانتقالات يوم 2 سبتمبر المقبل.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني جوسيب بيدرول عبر برنامجه التليفزيوني الشهير "التشيريجيتو"، فإن انتقال نيمار للبارسا بات ضمن المستحيلات، بسبب موقف الثنائي إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي.

Advertisements

واتفق الناديان على دخول ديمبلي وراكيتيتش ضمن الصفقة، التي تقضي باستعارة سان جيرمان للمهاجم الفرنسي، بينما ينضم اللاعب الكرواتي إلى النادي الباريسي بصفة نهائية، إلى جانب دفع البارسا 125 مليون يورو.

وأكد بيدرول أن موقف ديمبلي وراكيتيتش زاد من تعقيد الصفقة، بعدما أعلنا بوضوح رفضهما الانتقال بهذه الطريقة إلى سان جيرمان، لتصبح الصفقة مستحيلة في الوقت الراهن، ما لم يستطع مسؤولو برشلونة إقناعهما في الساعات المقبلة.

وكان النجم البرازيلي قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.



وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 29، وفشل في حصد أي لقب قاري.



