وفاة فتاة بعد اسبوع من محاولتها الإنتحار بحبة حفظ الغلال في الأقصر

القاهرة - لايف ستايل توفيت فتاة داخل مستشفى الأقصر الدولى بعد أسبوع من محاولتها الإنتحار عن طريق تناول حبة حفظ الغلال السامة في قرية المدامود شمال الأقصر بعد مرورها بحالة نفسية سيئة كانت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مدير الأمن قد تلقت إخطارا من مستشفى الأقصر الدولى بوصول الفتاة المدعوة م. س . ا. " 15 عاما" وتقيم بقرية المدامود فى حالة سيئة بسبب تناولها حبة حفظ الغلال السامة الخاصة بالقمح بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات عائلية وبعد حجزها لمدة أسبوع بالمستشفى فشلت كافة محاولات إنقاذها لتلقى مصرعها بالتسمم. وأكد الطب الشرعى فى تقريره الخاص بالفتاة المنتحرة عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة . قد يهمك أيضًا: Advertisements كشف تفاصيل القصة الكاملة لانتحار طالبة الإسكدنرية

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