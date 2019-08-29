استخدام الرموز التعبيرية يساعد في العثور على شريك الحياة

أظهرت دراسة أجريت أخيراً، بأن استخدام الرموز التعبيرية في الرسائل النصية يساهم بفاعلية في زيادة نسبة نجاح التعارف مع الجنس الآخر على الإنترنت وبالتالي نجاح العلاقات على المدى البعيد.

أجرى باحثون في معهد كينزي دراسة استقصائية عن تأثير استخدام الرموز التعبيرية أثناء إرسال الرسائل النصية، على مدى نجاح العلاقات بين الجنسين.

من بين المشاركين البالغ عددهم 5327، قال 38 بالمئة إنهم لا يستخدمون الرموز التعبيرية أبداً أثناء إرسال رسائل نصية إلى شخص من الجنس الآخر يودون التعرف عليه بهدف الارتباط، وقال 29 بالمئة إنهم نادراً ما يستخدمون الرموز التعبيرية، في حين قال 28 بالمئة من المشاركين إنهم يستخدمون الرموز التعبيرية بانتظام أثناء إرسال رسائل نصية.

ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن الأشخاص الذين استخدموا الرموز التعبيرية بشكل متكرر كانت لديهم فرصة أكبر في التعرف على شريك حياة مستقبلي عبر الإنترنت، كما خلص الباحثون أيضاً إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا أكثر نجاحاً في علاقتهم الزوجية.

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ووفقاً للباحثين، فإن السبب وراء فاعلية الرموز التعبيرية في الرسائل النصية، هو أن هذه الرموز تعزز تكوين صلات مع الآخرين وإظهار تفاعلهم معهم بشكل أفضل، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.

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