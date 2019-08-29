أم خمسينية تكشف سر إطلالتها العشرينية

كشفت سيدة بريطانية خمسينية كيف استطاعت أن تحافظ على شباب بشرتها مستعينة بمشروبات الولاجين وعلاجات الوجه الباردة.

وتقول دونا كورتني (50 عاماً) "مع تقدمي في السن، يمكن أن تظهر يداي عمري الحقيقي، لذا أدهنهما بالفازلين بشكل يومي، وأذهب إلى الفراش مرتدية قفازات قطنية مرة كل أسبوعين".

وتداوم كورتني على ذلك منذ 10 سنوات، وعندما تستيقظ في الصباح، تشعر بنعومة يديها كفتاة مراهقة، كما تحرص على استخدام طلاء أظافر بألوان زاهية كالأحمر والوردي والبرتقالي، مما يمنحها مظهراً أكثر شباباً طوال الوقت.

وعن سر شباب بشرتها تقول كورتني "أشرب كل يوم كيساً من الكولاجين، وقد أوصت به إحدى صديقاتي عندما كان شعري ضعيفاً، وخفضت الجرعة إلى كيس كل يومين، لأنه جعل شعري كثيفاً أكثر من اللزوم. وكان له تأثير مميز أيضاً على بشرتي، حيث أصبحت أكثر نعومة، وقلت التجاعيد بشكل كبير".

وتحافظ دونا على شباب بشرتها أيضاً بعلاجات الوجه الخاصة مرة واحدة في الأسبوع، حيث تغمس وجهها في حوض من الماء البارد الذي يشد الجلد، ثم تطبق قناع ورقة حمض الهيالورنيك.

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وبعد ذلك تستخدم دونا تونر بسيط للوجه، قبل أن تطبق زيتاً للبشرة، وتستخدم اسطوانه خاصة لتحفيز دوران الدم في البشرة، وتختم روتين العناية هذا بكريم ليلي يحمي من التجاعيد.

وإلى جانب كل ذلك، تحرص دونا على ممارسة التمارين الرياضية، حيث اشترت جهازاً للمشي ومجموعة من الأدوات الرياضية الأخرى، حيث اعتادات على ممارسة الرياضة لمدة 90 دقيقة بشكل يومي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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