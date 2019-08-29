3 طرق سحرية لإخفاء البثور المزعجة

قد تنشأ البثور على وجهك قبل وقت قصير من فعالية اجتماعية أو حفلة هامة، مما يمكن أن يؤثر على مظهرك بشكل سلبي.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، ثلاث نصائح جوهرية لإخفاء البثور بسرعة، على النحو التالي:

１- زيت شجرة الشاي وهلام الألوفيرا

يحتوي زيت شجرة الشاي على خواص مضادة للجراثيم والفطريات، ويساعد على تهدئة التهابات الجلد الناتجة عن البثور. كما يساعد هلام الألوفيرا على الوقاية من ظهور البثور ويعزز تجدد البشرة. كرري استخدامه كل ساعتين وستحصلين على نتيجة رائعة في اليوم التالي.

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２- معجون الأسنان

تساعد المكونات الموجودة في معجون الأسنان على قتل البكتريا التي تنشأ على سطح البشرة، وتجفيف البثور. يُنصح باستخدام معجون أسنان أبيض فقط، قبل استخدام غسول مضاد للبثور وتركه طوال الليل.

３- استخدام كريم الإخفاء "كونسيلر"

يعد استخدام كريم الإخفاء، من أنجع الطرق التي تساعد في إخفاء البثور بشكل مؤقت، لذا إن ظهرت البثور على وجهك بشكل مفاجئ قبل وقت قصير من خروجك إلى مناسبة ما، فلا خيار لديك سوى استخدام كريم الإخفاء مؤقتاً، ومعالجة البثور بعد انتهاء المناسبة.

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