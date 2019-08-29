طريقة إعداد وتحضير بودينغ البلوبيري السهل

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بودينغ البلوبيري السهل

- حليب : 3 اكواب

- السكر البني : ثلث كوب

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- النشاء : نصف كوب

- البلوبري : كوب ونصف (طازج) طريقة تحضير بودينغ البلوبيري السهل سخني الفرن على حرارة 300 درجة.

ادهني أطباق فرن صغيرة بالقليل من الزبدة.

سخني الحليب في قدر على النار مع السكر البني والقرفة والزنجبيل مع التحريك حتى يذوب السكر.

أضيفي النشا وتابعي التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح المزيج كثيفاً.

أضيفي البلوبيري وحركي ثم اسكبي المزيج في الأطباق المجهزة.

أدخلي الأطباق المجهزة للفرن لمدة 40 دقيقة.

أزيلي الأطباق من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 20 دقيقة ثم قدميها دافئة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كيك الجزر بالجوز والقرفة طريقة تحضير كيك القرفة السهل

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