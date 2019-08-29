طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم بالصلصة الحارة والصنوبر

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كرات اللحم بالصلصة الحارة والصنوبر

- لحم مفروم : 500 غراماً

- طماطم : 6 حبات (مقشرة ومفرومة ناعم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صنوبر : ربع كوب

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير كرات اللحم بالصلصة الحارة والصنوبر اخلطي اللحم المفروم مع البصل والملح والفلفل ونصف كمية الصنوبر.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من اللحم.

سخني الزيت النباتي في مقلاة وقلبي كرات اللحم حتى تتحمر ثم انقليها لطبق الفرن.

اخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم وأضيفي المزيج للحم في طبق الفرن.

انثري الصنوبر وأدخلي الطبق للفرن على حرارة 220 درجة لمدة 40 دقييقة حتى تتسبك الصلصة وينضج اللحم.

قدميها ساخنة إلى جانب الأرز المفلفل. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل

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