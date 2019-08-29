365 ألف إصابة بالحصبة حول العالم هذا العام

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن جميع مناطق العالم باستثناء الأمريكتين تشهد زيادة في عدد حالات الحصبة، وهي مرض يمكن أن يفضي إلى الوفاة أو إعاقة الأطفال ويمكن الوقاية منه بالتطعيمات.

وأعلنت منظمة الصحة أنه تم الإبلاغ خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2019 عن حالات إصابة تزيد 3 مرات تقريبا على ما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من 2018.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة في العالم بلغ نحو 365 ألفا خلال 2019، وهو أعلى عدد مسجل منذ 2006، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل مجرد نسبة ضئيلة من 6.7 مليون حالة اشتباه في الإصابة بالمرض.

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وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن الإصابة بالحصبة تسببت في نحو 109 آلاف حالة وفاة في 2017.

وقالت المنظمة إن أكبر تفشٍّ للمرض كان في الكونغو وبلغ عدد حالات الإصابة فيها 155460 حالة، تليها مدغشقر وبلغ عدد الحالات فيها 12454 ثم أوكرانيا بعدد بلغ 54246 حالة، وإن أوروبا شهدت أيضا تراجعا في الإصابة بالمرض؛ إذ فقدت 4 دول توصيف "خالية من الحصبة" في 2018 وهي ألبانيا والتشيك واليونان وبريطانيا.

ولم تشمل إحصاءات منظمة الصحة العالمية تراجعا محددا في الأعداد بمنطقة الأمريكتين، وسجلت الولايات المتحدة 1215 حالة حصبة في 30 ولاية في أسوأ تفشٍّ بالبلاد منذ 1992 بحسب ما صرح به مسؤولون بالصحة، الإثنين، ويقول خبراء إن الفيروس المسبب للمرض انتشر بين الأطفال في سن التعليم المدرسي الذين رفض أولياء أمورهم إعطاءهم اللقاح الواقي من المرض.

وألقت المسؤولة بالمنظمة، كيت أوبراين، باللائمة على ضعف أنظمة الصحة والمعلومات المغلوطة عن التطعيمات، ودعت مواقع التواصل الاجتماعي والتجمعات السكانية المختلفة إلى الحرص على دقة المعلومات المتعلقة بسبل الحد من انتشار العدوى.

وقالت أوبراين: "نحن نتراجع، نسير على الطريق الخطأ"، وأضافت: "لدينا قلق عام من أن جميع المناطق تتعرض لزيادة في الحصبة باستثناء منطقة الأمريكتين التي شهدت تراجعا طفيفا".