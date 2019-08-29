شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قيادة الدراجة 20 دقيقة يعزز الإدراك والذاكرة فى الستينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث أن مجرد ممارسة تمرين لمدة 20 دقيقة على الدراجة قد تساعد فى إبقاء المخ حادًا فى سن الشيخوخة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قام علماء من جامعة أيوا بتحليل بيانات 34 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا يمارسون رياضة ركوب الدراجات.

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وبعد تمرين فردى، أظهرت فحوصات الدماغ موجة من النشاط فى منطقة "الحصين" التى تعمل بمثابة "مركز الذاكرة" لدى المشاركين، كما أنها زادت من الاتصال بين الحصين والقشرة الجدارية والجبهية، والمناطق المعنية فى كل من الذاكرة والإدراك.

ويمكن أن تكون الأنشطة "اليومية" هى كل ما يتطلبه الجسم لجنى الفوائد، حيث أكد الباحثون أنه لا ينبغى أن يشعر الناس بأن عليهم "التدريب على سباق الماراثون" للحفاظ على ذاكرتهم حادة.

وقالت الدكتورة "ميشيل فوس" المؤلفة الرئيسية: "أحد الآثار المترتبة على هذه الدراسة هو أنه يمكنك التفكير فى الفوائد يوما بعد يوم، من حيث التغيير السلوكى والفوائد المعرفية من النشاط البدنى".