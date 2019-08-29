سيدة ميّتة سريريًا منذ 3 أشهر تلد طفلة بصحة جيدة في معجزة طبّية

وضعت سيدة طفلة بصحة جيدة، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان الأطباء وفاة الأم سريريًا.

نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مستشفى برنو الجامعي، الثلاثاء، أن الأم، البالغة من العمر27 عاما، أصيبت بنزيف في المخ خلال الأسبوع الـ16 من الحمل، وتدهورت حالتها أثناء نقلها للمستشفى، وأعلن الأطباء موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل.

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ووضعها الأطباء على أجهزة دعم الحياة بغرض إنقاذ جنينها، وعند وصولها للأسبوع 34 من الحمل، نجح الأطباء في إخراج الطفلة عبر عملية قيصرية، وبعد ذلك تم وقف أجهزة دعم الحياة عن الأم.

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ولدت الطفلة بصحة جيدة بلغ وزنها 1.‏2 كغ، وهي تعيش مع والدها في الوقت الحالي، فيما وصف متحدث باسم مستشفى برنو الجامعي الولادة بأن ولادة هذه الطفلة معجزة لا نظير لها في العالم.

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