البرلمانية إلهان عمر تدعو إلى إجراء تغيير سياسات الهجرة الأميركية

دعت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي، إلهان عمر، إلى إجراء تغيير في سياسات الهجرة للولايات المتحدة، قائلة إن واشنطن تفقد "قيمها الأخلاقية الرفيعة" بسبب انتهاك الحقوق الإنسانية للمهاجرين بشكل متكرر.

وأضافت "لا توجد وسيلة جيدة لاحتجاز المهاجرين. نعاملهم كالمجرمين بينما لم يرتكبوا أي جريمة. هناك أشخاص محتجزون في مركز احتجاز بمقاطعة شيربورن منذ أشهر، وحتى سنوات، من دون أن يتمكنوا مطلقا من الخروج أو الحصول على مجرد لحظات سعيدة كأن تلامس أشعة الشمس وجوههم".

وخلال حديثها في منتدى حول الهجرة في مدينة مينيابوليس، دعت عمر أيضاً إلى اشتراك مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المساعدة في التعامل مع الأزمة.

وقالت "لا يعقل لنا أن نرتكب هذا النوع من الانتهاكات بحق حقوق الإنسان، بينما ندين بلدانا في أفريقيا أو آسيا أو أميركا اللاتينية بسبب معاملها مع اللاجئين وطالبي اللجوء. نحن نقوم بالشيء نفسه".

وتابعت "يجب علينا أن نفعل ما تفعله أي دولة أخرى في التعامل مع هذا الوضع بطريقة جدية. علينا أن نستعين بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي وكالة تتمتع بالخبرة والتدريب في التعامل مع التدفقات الضخمة للاجئين بشكل إنساني"، وفقا لعمر.

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وعمر نفسها مهاجرة، وأصبحت مواطنة أميركية بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، الذي مزقته الحرب.

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