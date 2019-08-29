بقعة حمراء على جبين مولودي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 10:37 صباحاً - تظهر بقعة حمراء على جبين المولود، وقد تظهر خلف الرقبة وقد شاع عنها اسم "الوحمة" وقالت عنها الأمهات الخرافات التالية.. سبب ظهور "الوحمة" تظهر بسبب اشتهاء الأطعمة الحمراء اللون مثل اللحم والفراولة مثلاً.

أن المولود كان خلال فترة الحمل في وضعية غير مريحة فرأسه للأسفل وقدميه للأعلى، وبذلك حدث الضغط على ظهره وظهر الاحمرار في جبينه.

وأن الطلق أي آلام الولادة كانت شديدة وحدث الضغط على الرأس فتسبب في الاحمرار في جبينه.

أن المولود قد ظل فترة في منطقة المهبل وبالتالي انحشر رأسه وتسبب في حدوث هذا الاحمرار. رأي الطب في هذه البقعة الحمراء في جبين أو خلف رقبة المولود: الدكتور نائل المزين، اختصاصي طب الأطفال، يشير إلى ما يلي بخصوص هذه البقعة الحمراء: Advertisements تظهر هذه البقع الحمراء بسبب حدوث خلل في نمو الشعيرات الدموية تحت جلد المولود.

تحدث هذه الظاهرة في حوالي 40% من المواليد ولذلك يطلق عليها ظاهرة لأن نسبتها كبيرة ومنتشرة إلى حد ما.

هذه البقعة الحمراء تظهر على الشكل الوردي أو الأحمر ولذلك اختلفت حولها الخرافات.

تختفي عند الضغط عليها بالإصبع.

وتزداد وتصبح أكثر وضوحاً عند بكاء الطفل ولذلك تصر الأمهات على أنها اشتهاء لشيء غير موجود.

قد تظهر في حالات قليلة في أماكن أخرى من جسم المولود غير الرقبة والجبهة. أقسام البقعة الحمراء على الجبين والرقبة: تظهر على الجبهة ويطلق عليها اسم قبلة الملائكة.

وتظهر خلف الرقبة ويطلق عليها عضة اللقلق! هل تستمر هذه الظاهرة مدى الحياة؟ لا تستمر مدى الحياة بل تختفي مع العام الأول من عمر الطفل.

ليس هناك أي حاجة لعلاجها.

ويجب عدم فركها أو دهنها بأي زيوت أو خلطات أو أعشاب.

وقد يتأخر اختفاء هذه البقع إلى مرحلة البلوغ لدى الطفل وخصوصا البقعة التي تظهر خلف الرقبة فهي التي تتأخر في الاختفاء.

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