هل تعلمين أهمية الأفوكادو في حملك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 10:37 صباحاً - تشتهر فاكهة الأفوكادو بفوائدها الكبيرة، لذا تحرص كثيرٌ من السيدات على تناولها بوصفها غذاءً، في حين تصنع أخرياتٌ أقنعةً للبشرة منها لاحتوائها على عناصر مهمة، تزيد من نضارة البشرة.

ولا تعلم نساءٌ كثيرات، أن تلك الفاكهة بيضاوية الشكل ذات القشرة السوداء واللب الأخضر من أكثر أنواع الفاكهة المفيدة للحامل وجنينها.

هذا ما أكدته إسراء الحمد، اختصاصية التغذية، التي تحدَّثت لنا عن فوائد الأفوكادو بالتفصيل. الأفوكادو والحمل: تعد فاكهة الأفوكادو مصدراً ممتازاً للتغذية المتوازنة خلال جميع مراحل الحمل، كونها غنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبَّعة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وتزوِّد الجسم بالمركَّبات الضرورية لدماغ الطفل، والعينين، والجهاز العصبي، والأنسجة الدهنية. ولتوفر كميات كبيرة من البوتاسيوم في هذه الثمرة، تعمل الأفوكادو على خفض مستويات ضغط الدم، ما يقلِّل من خطر الإصابة بأمراض القلب. Advertisements ولا يؤدي تناول الأفوكادو إلى زيادة الوزن، ولا يُعيق نزوله في الوقت نفسه، كما يعتقد بعض الأشخاص، إذ يشعر الشخص بالشبع فترات أطول عند تناول هذه الفاكهة، ما يقلِّل من الرغبة في تناول الطعام ساعات عدة. كذلك، تحتوي على كميات كبيرة من الألياف، وكميات قليلة من الكربوهيدرات، فلا تتسبَّب في ارتفاع السكر في الدم، إضافة إلى أن الأفوكادو، أو زيت الأفوكادو في "السلطة"، يزيد من امتصاص مضادات الأكسدة بمقدار 2.5-15 ضعفاً. وتوجد في الأفوكادو كميات جيدة من "الفوليت" الذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وتحتوي الحبة الواحدة من هذه الثمرة على 7-9 جرامات من الألياف، ما يمنع من الإصابة بالإمساك الذي يرافق الحمل غالباً. وتحتوي فاكهة الأفوكادو على نسبة عالية جداً من حمض الفوليك الأساسي لصحة الحامل، كونه يقي من التشوهات الخلقية التي تصيب الجنين، مثل عيب الأنبوب الخلقي، والعيوب المتعلقة بنمو جهازه العصبي، ما يضمن سلامة قدراته الذهنية.

إضافة إلى ذلك، هناك نسبة عالية من عنصر الحديد في الأفوكادو، ما يرفع معدل الهيموجلوبين في الدم، ويقي من الأنيميا. وأخيراً، يساعد إدراج الأفوكادو في النظام الغذائي للمرأة الحامل في تقليل خطر الإصابة بـ VKDB عند الأطفال حديثي الولادة، حيث إن الأفوكادو إحدى الفواكه النادرة التي تحتوي على كمية عالية من فيتامين "ك" بنسبة 40% تقريباً من المتطلبات اليومية.

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