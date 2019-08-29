شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. القرفة والعسل لتخفيف ألم الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة ما قبل الحيض PMS من الأشياء التى تعانى منها النساء والفتيات، حيث تظهر مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية، التى تحدث قبل أسبوع واحد من بدء فترة الحيض وقد تستمر بعد 5 أيام منها، من خلال "صحتك فى وصفة" نقدم طريقة عمل القرفة والعسل لتخفيف ألم الدورة الشهرية، بحسب موقع "step to health".



العسل

القرفة والعسل لتخفيف ألم الدورة الشهرية

وعسل النحل هو أحد المكونات الطبيعية التي لها استخدامات طبية عديدة، حيث يتميز العسل بخصائص المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والالتهابات، وبالتالي ، بعد امتصاصه في الجسم ، يمكنه منع وعلاج عدة أنواع من الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو مثالي لتحسين عملية الهضم وحماية الخلايا من تأثيرات السموم والجذور الحرة.

القرفة أيضاً من الأعشاب ذات القيمة الغذائية والتى تساعد فى تخفيف ألم الدورة الشهرية، حيث أن القرفة بها خصائص مضادات التشنج، وهو ما يجعلها أفضل العلاجات البديلة ضد تشنجات الحيض المؤلمة.

المكونات

1 كوب ماء (250 مل).

Advertisements

½ ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة (5 جرام).

ملعقة كبيرة من العسل (25 جرام).



القرفة بالعسل

الطريقة:

- اغلى كوبًا من الماء وأضف مسحوق القرفة له وملعقة كبيرة من العسل.

- يمكنك شرب هذا المشروب ساخناً قبل يومين من الحيض لتخفيف ألم الدورة الشهرية.