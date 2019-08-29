قمة "أقدر" ومعرض موسكو في سطور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق قمة "أقدر" العالمية بموسكو يوم 29 أغسطس/آب الجاري على مدار 4 أيام متتالية، وذلك في مركز المعارض الذي يُعَد أحد أكبر مواقع الجذب السياحي بموسكو، ويضم أجنحة تحمل أسماء الجمهوريات السوفيتية السابقة.

قمة "أقدر" العالمية تعتبر حدثا فريدا من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة".

ويفتتح القمة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، ويشارك في القمة قادة وخبراء ومتحدثون بينهم 12 مسؤولا إماراتيا منهم 8 وزراء.