- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الآمن تناول الفيتامينات منتهية الصلاحية.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا أدركت للتو أن الفيتامينات اليومية التي كنت تتناولها بالفعل انتهت منذ أشهر، فلا داعي للذعر.
يعتمد تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج في الفيتامينات على الفاعلية وليس على السلامة، طالما لا يوجد فطر ينمو على الفيتامينات، يمكنك التنفس بسهولة، أنت فقط لن تحصل على نفس الفائدة من هذه الحبوب، ولكن من المحتمل ألا تعرض صحتك للخطر.هل الفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة؟
وفقا لتقرير موقع " verywellfit" فأن الفيتامينات منتهية الصلاحية آمنة لتناولها، ولكنها قد لا تكون فعالة، فعند انتهاء الصلاحية لا يحتوى المنتج على 100 % من مكوناته الغذائية المضافة المدرجة على الملصق.
بعد هذا التاريخ، يمكن أن تنخفض هذه النسبة تدريجيا، وليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الضرر المحتمل أو الآثار الجانبية لتناولها، وهذا يعني أنك قد لا تحصل على الجرعة المحددة كما وصفها الطبيب، لذا من الأفضل رميها والحصول على أخرى جديدة.
ولكن هناك تحذير واحد، وهو إذا كانت الفيتامينات منتهية الصلاحية لديها نمو مرئي للعفن أو رائحة غريبة جدًا، فهذه علامة حمراء قد تكون محفوفة بالمخاطر للاستهلاك بسبب التلوث الميكروبيولوجي، لذا توقف عن تناولها وتخلص منها بشكل صحيح فورا.
تناول فيتامينات منتهية الصلاحية
تعتمد سرعة انتهاء صلاحية فيتامين على عدة عوامل، بعضها يرتبط بالتصنيع وعوامل أخرى مرتبطة بعاداتك الخاصة وتشمل:
- نوع العبوات - تحتفظ بعض الفيتامينات بقوتها لفترة أطول في عبوات غير شفافة مقابل تلك التي تحتوي على عبوات شفافة ومرئية، بسبب تأثير الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن أشعة الشمس.
- غطاء العبوة - قد يؤثر نوع الغطاء على مدة الصلاحية وقد تتعرض الفيتامينات لمزيد من الرطوبة مما يجعلها تتحلل بسرعة أكبر.
- التخزين - إذا كنت قد خزنت الفيتامينات فى منطقة شديدة الرطوبة مثل خزانة أدوية الحمام، فقد تتدهور بسرعة أكبر، أو ضعها على نافذة مشمسة وتعرضها للكثير من الضوء.
كانت هذه تفاصيل خبر هل من الآمن تناول الفيتامينات منتهية الصلاحية.. اعرف الإجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.