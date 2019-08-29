شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال .. تعرف على علامات أمراض القلب .. وكيفية الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مرض القلب أهم سبب وحيد للوفيات فى العالم، وفي حين أن كل من الرجال والنساء معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد عُرف أنه يصيب الرجال أكثر من النساء بشكل عام.

تشير الإحصاءات وفقا للجمعية الأمريكية للقلب "heart" إلى أن الأمراض القلبية الوعائية مسئولة عن 20.3 ٪ من وفيات الذكور مقارنة بنسة 16.9 ٪ من وفيات الإناث، مما يشير إلى أن حدوث السكتة القلبية المفاجئة يحدث على الأقل من 3-4 مرات أكثر في الرجال.

الأمراض القلبية الوعائية مصطلح جماعي يشير إلى مجموعة من الأمراض المرتبطة بالقلب، والتي تشمل قصور القلب وآلام الذبحة الصدرية وفشل القلب وأمراض الشريان التاجي وعدم انتظام ضربات القلب والعيوب الخلقية.

الحياة المجهدة للغاية وبيئة العمل الشاقة تؤثر سلبًا على الأشخاص في الثلاثينات والأربعينات من العمر، وبفضل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، يعيش الناس حياة خالية من النشاط البدني، بجانب العادات الغذائية غير الصحية، يؤدي إلى انسداد صامت في القلب يعطل وظائفه مع مرور الوقت.

بعض العلامات الهامة لأمراض القلب لدى الرجال تشمل ما يلي.

ألم في الصدر.

شعور بالثقل أو الضغط أو الامتلاء في الصدر.

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صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس.

العرق البارد.

الشعور بالغثيان.



امراض القلب عند الرجال

علامات تحذير من أمراض القلب

بصرف النظر عن هذه العلامات المبكرة، قد لا يظهر الرجال في بعض الأحيان أي أعراض حتى تحدث مشكلة قلبية حادة أو سكتة دماغية، وقد تتضمن بعض علامات التحذير المتعلقة بمشاكل القلب الأخرى ما يلي:

الشعور بالدوار مع زيادة سرعة ضربات القلب أو بطء ضربات القلب .

الشعور بعدم الراحة في الصدر.

ضيق في التنفس بعد تسلق السلالم يمكن أن يشير إلى عدم انتظام ضربات القلب.

التعب الشديد والخفقان والوخز أو التخدير في الأطراف قد تكون أعراض مشاكل الأوعية الدموية التاجية.

ومع ذلك، هناك العديد من الحلول والرعاية الصحية المنزلية التي يمكن أن تساعد في الكشف المبكرعن الأمراض القلبية الوعائية، لاسيما في الحالات التي لم تطور فيها الأعراض أو ذهبت دون أن يلاحظها أحد.

نصائح لمنع أمراض القلب

نظرًا لأن مشاكل القلب يمكن أن يتم اكتشافها معظم الوقت يمكن الوقاية منها باتباع الآتى:

إجراء فحوصات روتينية سنويًا على الأقل لمنع الأحداث التي تهدد الحياة.

الحفاظ على العادات الغذائية الصحية.

خفض استهلاك الملح والسكر والكحول .

المشاركة في ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع.

الابتعاد عن الإجهاد عن طريق ممارسة اليوجا والتأمل.

نظرًا للتقدم الكبير في العلوم الطبية، وخاصةً المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن علاج معظم مشاكل القلب بالتدخل الطبي في الوقت المناسب.