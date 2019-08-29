خلع مفصل فخذ الطفل.. علامات وإشارات

قال الدكتور إبراهيم حنتيرة، استشاري جراحة عظام الأطفال والتشوهات بمصر، إن خلع مفصل الفخذ لا يعود لعيب خلقي، بل يأتي على شكل تطوري مع النمو نتيجة اختلال عدة عوامل في زاوية المفصل ورأس عظمة الفخذ وقصر بالأربطة، ومع نمو الطفل تخرج رأس العظمة من الحق الحرقفي.



وأوضح أن اكتشاف المرض يحتاج إلى أم واعية لوجود اختلاف في ثنايات الفخذ عند الأطفال أو عند تغير الحفاضة، مع ملاحظة أن طرفا سفليا يفتح أقل من الآخر، موضحا أن هناك طرقا أخرى يمكن من خلالها اكتشاف خلع مفصل الفخذ منها الموجات الصوتية على المفصل.

وقال حنتيرة: "من الأفضل اكتشافه مبكرا لأنه كلما تم اكتشافه مبكرا عاد المفصل طبيعيا وهذا النوع هو الأكثر شيوعا لدى الأطفال".

وأشار إلى وجود عدة أسباب لخلع مفصل فخذ الطفل منها العيوب الخلقية، أو نتيجة لالتهاب صديدي أو وجود شلل دماغي، وفي كل هذه الحالات يجب اللجوء لطبيب أطفال عظام متخصص للتشخيص الدقيق وسرعة العلاج.

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وأكد على ضرورة التوجه لطبيب متخصص في عظام الأطفال إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في العظام وذلك للأسباب الآتية:

-علاج عظام الأطفال تختلف حسب سن الطفل ودرجة الإصابة.

-في حالة التخصص في عظام الأطفال سيكون التشخيص أدق وبالتالي العلاج أسرع.

-طرق علاج عظام البالغين تختلف كثيراً عن عظام الأطفال فيجب التوجه للطبيب الأكثر معرفة في عظام الأطفال لتجنب المضاعفات.

-كل مرض له سن معين في العلاج.

-هناك أمراض تتحسن مع النمو وأمراض تسوء مع النمو وهذا ما يعلمه طبيب عظام الأطفال المتخصص.