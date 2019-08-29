شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك واعرف 5 نصائح للوقاية من مرض السكرى النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكرى من أكثر الأمراض انتشاراً، ويزيد خطر الإصابة بالسكرى للأشخاص الذين يكون لديهم عوامل خطر عديدة مثل: السمنة، الوراثة، كبر السن، الكسل وقلة النشاط، وبالرغم من ذلك هناك مجموعة من النصائح التى يمكن اتباعها للوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى، وفقاً لموقع mountain health.

ومن طرق الوقاية من مرض السكرى إجراء تغييرات في نمط حياتك، مثل زيادة النشاط البدني، تناول نظام غذائي صحى، فقدان الوزن.



السكرى

وإليكم أبرز طرق الوقاية من السكرى من النوع الثانىكن أكثر نشاطاً

النشاط والحركة والحيوية تساعد على حمايتك من السكرى، لأن نمط الحياة الذى يعتمد على الكسل وكثرة الجلوس يزيد من إصابتك بالأمراض، لذا لكى تكون أكثر نشاطاً يمكنك صعود السلم بدلاً من المصعد الكهربائى، 10 دقائق من النشاط ، مثل المشي السريع يساعدك على الوقاية من السكرى.

إنقاص وزنك

فقدان 5٪ فقط من وزن جسمك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في منع أو تأخير ظهور مرض السكري من الثانى، ، حيث أثبتت الدراسات أن فقدان الوزن بنسبة 5٪ يمكن أن يقلل من احتمال الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 50%.

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مرض السكر

فحص مستويات السكر

افحص مستويات السكر لديك، من حين لآخر، خاصة إذا كان لديك عامل خطر أو أكثر من عوامل الخطر التى تزيد من احتمالات الإصابة بالسكرى.

قم بعمل تغييرات فى النظام الغذائى الخاص بك

ابحث عن وجبات صحية من الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات وابتعد عن تناول السكريات، استبدل الخبز والمعكرونة إلى المصنوع من الحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين الرياضية يومياً يساعد على وقايتك من الإصابة بمرض السكرى، ويساعد على حرق الدهون والتخلص من السمنة.