شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعات مرضى السكرى أكثر عرضة للاكتئاب.. اعرف تفاصيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً في مجلة الجمعية الأمريكية لتقويم العظام أن طلاب الجامعات الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة للاكتئاب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالسكر الذين عملوا في الجامعات أو التحقوا بها كانوا يعانون من مستويات عالية من الشعور بالقلق والإحباط من التعايش مع مرض السكري بسبب سلوكيات الرعاية الذاتية ، والتحكم في نسبة السكر في الدم دون المستوى الأمثل ، ونوعية الحياة الأقل.

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وقالت "إليزابيث بيفرلي"، أستاذة مساعدة في طب الأسرة بكلية طب العظام بجامعة أوهايو : "أي شخص مصاب بمرض السكري سيعاني من مرض السكري في مرحلة ما ، وغالبًا ما يحدث بسبب أحداث الحياة الكبرى أو الاضطرابات".

وفي هذه الدراسة. "الالتحاق بالجامعة يسبب مشاكل فى رعاية المرض، لذلك يجب أن نكون قادرين على توقع ذلك لدى الطلاب المصابين بداء السكري وتقديم الدعم".

وأشار المشاركون الذين أبلغوا عن ارتفاع نسبة الإصابة بداء السكري إلى انخفاض جودة الحياة، و17 ٪ من الذين يعانون من الاكتئاب الشديد.