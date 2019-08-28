6 تدابير تحمي أسنان الأطفال من التسوس.. الماء أولا

يعدّ الأطفال الفئة الأكثر عرضة لتسوس الأسنان بسبب ضعفها وشقوقها لدى الصغار، الناجمة عن تناول الحلويات والسكريات.

في هذا السياق، قال الدكتور رامي موريس، استشاري جراحة الأسنان بمصر، إن أفضل حل لحماية أسنان الأطفال من خطر التسوس يتمثّل في الحشو الواقي "Pits and fissure sealant"، وهو عبارة عن مادة بيضاء تحتوي على "الفلوريدا".

وأشار إلى وضع الحشو على أسنان الصغار حتى يغلق الشقوق الموجودة، ويمنع تجمّع الطعام ووقوع التسوس، مضيفاً أن المتابعة باستمرار لدى طبيب الأسنان تساعد على اكتشاف المشكلات ومعالجتها، كما نصح بعدم تأجيل زيارة الطبيب المختص، حتى عند حصول مشكلة بسيطة.

وحدّد موريس 6 تدابير بسيطة ومهمة لحماية الأسنان من خطر التسوس كالتالي:

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1- شرب الماء بشكل مستمر.

2- تجنُّب تناول الحلويات كثيراً على مدار اليوم.

3- غسل الأسنان جيداً قبل النوم، وعلى الأقل مرتين يومياً.

4- تناول الخضراوات الورقية.



5- المتابعة الدورية للأسنان، خصوصاً لمن يعاني من التهاب اللثة أو الحساسية.

6- تنظيف الأسنان من الجير مرة كل سنة على الأقل، عند الطبيب المختص.