شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس التلفزيون.. 5 أشياء تؤثر على مستوى رؤيتك وتنبهك بالعمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرؤية من أهم الحواس التى لا يرغب أي منا في أن يصاب بالعمى، وربما قد سمعت من والدتك أن الجلوس بالقرب من التليفزيون يمكن أن يدمر عينيك.

ولكن هل تعلم أن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تتخطى بصرك وتؤثر على مستوى الرؤية، هنا فى التقرير الذى عرضه موقع " womenshealthmag" أبزر 5 أشياء تؤثر على نظرك:

1. التدخين

التدخين ضار بالصحة وهى العبارة الشائعة جدًا لأن التدخين اليومي يؤثر على الرئتين ويسبب السرطان، لكن هل تعلم أن التدخين يضر عينيك أيضًا، بسبب المواد الكيميائية الموجودة في السجائر يمكن أن تسبب ضيق فى الأوعية الدموية مما يحد من تدفق الأوكسجين والدم إلى العينين.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى تلف خلايا العين بشكل دائم مما قد يؤدي إلى تنكس البقعة الصفراء وفي النهاية التسبب فى العمى.

2. العدسات اللاصقة

العدسات اللاصقة إذا لم يتم ارتداؤها والتعامل معها بشكل صحيح، فقد تضر عينيك بسبب انتقال عدوى لها عند عدم تنظيفها جيدا، كما أن النوم بالعدسات قد يعيق وصول الأوكسجين إلى العيون مما يؤدي إلى فقدان الرؤية.



ضعف الرؤية

Advertisements

3. بعض أنواع الأدوية

الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تشكل تهديدا كبيرا لعينيك ، حيث تحتاج عيناك إلى كمية كافية من الدم للحفاظ على رؤيتهما، وفي غياب ذلك ستعاني من أعراض العمى.

بعض الأدوية تتسبب فى وجود رواسب على شبكية العين مما قد يؤدي إلى ضعف البصر، ويحدث هذا في الغالب مع الأدوية التي تحتوي على جرعة عالية.

4. أشعة الشمس

تزعم بعض الدراسات أن أشعة الشمس أثناء الغروب يمكن أن تسبب العمى، فمن المحتمل أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس هذه إلى حروق بالقرنية مما قد يجعلك تشعر بالعمى.

ومع ذلك هذا الأمر ليس ضروريًا وقد لا يحدث مع الجميع، ولكن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، فقط لا تقضي ساعات في مشاهدة الشمس، وإذا قمت بذلك، فتأكد من ارتداء نظارات واقية لتجنب أي ضرر لعينيك.

5. انقطاع الطمث المبكر

لا يؤدي انقطاع الطمث المبكر إلى إحداث تغييرات في الجسم فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الرؤية، ف قد تؤدي التقلبات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث إلى ضعف البصر، لذلك يجب على النساء فى حال أنقطاع الطمث قبل 45 عامًا إجراء فحوصات منتظمة للعين.