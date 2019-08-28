شكرا لقرائتكم خبر عن خذ حظرك قبل ما تقع فى الفخ.. قائمة الأمراض المعدية وطرق انتقالها إليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "معدى ولا مش معدى"، هو السؤال الذى نطرحه دائما على أنفسنا، فهناك بعض الأمراض المعدية التى تنتقل من شخص لآخر أو من بعض الحشرات، ولا يعرف الكثيرون طرق الوقاية منها، لذلك يقدم ”الخليج 365” قائمة بالأمراض المعدية وفقا لما ذكره موقع health.



عطس

الأنفلونزا

وهي عبارة عن عدوى فيروسية تنتشر بسهولة بين الأشخاص حيث تهاجم الجهاز التنفسي وتنتقل العدوى عن طريق الأنف والفم واستنشاق الرذاذ الذى يحتوى على الفيروس من شخص مصاب لشخص سليم، مما تسبب ألما شديدا فى الجسم وارتفاع درجة الحرارة والسعال والعطس الشديد.

الحصبة الألمانية

وهى من أبرز الأمراض التى تصيب الأطفال وعبارة عن عدوى فيروسية تنتقل عن طريق رذاذ السعال والعطس،مما يسبب ارتفاع شديد فى درجة الحرارة والصداع والسعال المتكرر وتورم العقد اللمفاوية ، ومن المضاعفات التى يسببها المرض للاطفال المصابين به "عيوب خلقية فى القلب، وتخلف عقلى وتأخر لنمو".



الايدز

الإيدز

الإيدز من الأمراض المزمنة نتيجة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرة الذى يسبب تدمير الخلايا، ويسبب ارتفاع فى درجة الحرارة مع ظهور طفح جلدى وصداع وألم شديد فى الرأس، وتنتقل العدوى على طريق الاتصال الجنسى أو نقل الدم من شخص مصاب لشخص سليم أو الرضاعة الطبيعية حيث تنقلها الام المصابة للطفل.

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عدوى فيروس الورم الحليمي البشري

وهى عدوى فيروسية تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى أو لمس المنطقة التناسلية مما تسبب الأمراض السرطانية بالرحم.



الجزام

الجذام

وهو من الأمراض الخطيرة التى تسبب تشوهات بالجسم وتؤثر على الأطراف يعتبر الجذام من الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق إفرازات الفم والأنف التى تنتقل من شخص سليم لشخص مصاب.

النكاف

وهو من الأمراض المعدية التى تحدث نتيجة فيرس النكاف وينتقل عن طريق رذاذ السعال والعطس من شخص مصاب لشخص سليم.