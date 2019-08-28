العودة للمدرسة وتجربة التسوق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:41 مساءً - مع بداية كل عام دراسي يحتاج الأطفال إلى لوازم جديدة، يختارونها بعناية فائقة، وهذا ما يصيب الأمّهات بدوامة من الحيرة قد تصل إلى التوتّر. اختصاراً لوقتكِ الثمين «سيّدتي»، جمعنا لكِ صوراً للوازم مدرسيّة يحتاجها أطفالكِ، جلّ ما عليكِ فعله الجلوس مع طفلك ومشاهدتها وانتقيا منها ما يروق له. لوازم مدرسية يحتاجها طفلك مقدمة من (NEXT) مطرة ماء بلاستيكية للبنات باللونين الزهري والأزرق بسعر 45 ريالاً.

مقلمة للبنات باللّون الوردي بسعر 45 ريالاً.

مطرة ماء بلاستيكية مزينة برسومات كرة القدم بسعر 45 ريالاً.

حقيبة بشعار «بات مان» بسعر 69 ريالاً.

«لانش بوكس» مزين برسومات كرة القدم بسعر 99 ريالاً.

حقيبة على شكل سيارة حمراء اللون بسعر 99 ريالاً.

حقيبة باللونين الكحلي والأصفر بشعار «أديداس» بسعر 107 ريالات.

حقيبة للبنات باللون الوردي مع ميدالية منفوشة باللون الفوشي بسعر 109 ريالات.

«لانش بوكس» بلاستيكي باللون الأزرق مزين بالأحمر بسعر 124 ريالاً. حقائب طفولية مقدمة من( زارا ) حقيبة ظهر باللون الأصفر مع ميداليتين على شكل أرنب بسعر 169 ريالاً.

حقيبة لمطرة الماء باللون الأحمر الغامق بسعر 69 ريالاً. مستلزمات مدرسية أخرى مقدمة من (مكتبة جرير) أقلام «هاي لايت» ملونة بسعر 29 ريالاً.

قاموس الكتروني «أطلس» بسعر 399 ريالاً.

حقيبة شخصيات «ديزني» بعجلات بسعر 139 ريالاً.

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