شكرا لقرائتكم خبر عن لو زهقت من الأدوية.. طرق طبيعية لعلاج التهاب البروستاتا منها الثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البروستاتا من المشاكل الصحية التى يعانى منها الرجال، الذى قد يكون نتيجة الاصابة بالتهاب المسالك البولية والتهاب المثانة، أو الإكثار من تناول المشروبات الكحولية والتدخين، وهنا يصف الطبيب العلاج المناسب للحالة.

ووفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday " هناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على علاج التهاب البروستاتا وهى:

الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على بعض الفيتامينات والعناصر والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج التهاب البروستاتا.

التهاب البروستاتا

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الثوم

يعتبر من ابرز الطرق الطبيعة التى تساعد على علاج التهاب البروستات نظرا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة وخصائص أخرى تعالج الالتهاب والألم.

حبة البركة

من الزيوت الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد على علاج التهاب وآلام البروستاتا.

العسل الأبيض

يعد العسل الابيض أحد الطرق الطبيعية التى تدخل فى علاج الكثير من الامراض، ويعتبر التهاب البروستاتا واحد من هذه الامراض وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات وتسكين الألم.