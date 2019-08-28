شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات رئوية جديدة من السجائر الإلكترونية والان مع التفاصيل

رصدت السلطات الصحية بولاية فيريجينيا الأمريكية 3 حالات إصابة بأمراض الرئة، يشتبه في صلتهم بموجة الإصابات المنتشرة على مستوى الولايات المتحدة بسبب السجائر الإلكترونية، ليرتفع العدد لنحو 193 إصابة في 22 ولاية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمنذ الخميس الماضي، رصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على مستوى الولايات المتحدة، 193 إصابة بأمراض بالرئة على الأقل، بـ22 ولاية ناجمة عن السجائر الإلكترونية.

وانضمت ولاية فريجينا للولايات التي ظهرت بها حالات إصابة بأمراض بالرئة، بعد رصد 3 حالات جديدة، والإعلان عن أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بمرض بالرئة لاستخدام هذا النوع من السجائر.

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وحتى الآن تتزايد الحالات التي يتم رصد إصابتها بأمراض خطيرة بالرئة، وتقترب من تجاوز الـ200 حالة وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، وتتنوع مستوياتهم المرضية؛ فمنهم من احتاج للحجز بالعناية المركزة، ومنهم احتاج لجلسات تفتيح للشعب الهوائية.

وبدأت السلطات الصحية الأمريكية تحقيقا بشأن حالات الإصابة الجديدة.

وخلال الأسابيع الماضية، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات التي رصدت بها الحالات المرضية، بأن غالبية الحالات من الشباب في سن المراهقة من مستخدمي السجائر الإلكترونية؛ ما أثار الذعر في الأوساط الطبية؛ إذ إنه من المعروف عن المدخنين للسجائر العادية أن آثار الإصابات عليهم تظهر من سن الـ40، ولكن الحالات المرضية التي رصدت في الأسابيع الأخيرة بسبب السجائر الإلكترونية كانت بين عدد من الشباب من سن صغيرة أقل من 21 عاما.