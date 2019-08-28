معجزة لا نظير لها.. ولادة طفل من أم "ميتة سريريا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت امرأة في التشيك طفلا بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان الأطباء "موتها سريريا".

وكانت الأم، 27 عاما، قد أصيبت بنزيف في المخ خلال الأسبوع الـ16 من الحمل، وتدهورت حالتها أثناء نقلها للمستشفى، وأعلن الأطباء موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل.

ووصف متحدث باسم مستشفى في مدينة برنو شهدت الولادة بأنها "معجزة لا نظير لها في العالم".

وأوضحت قناة "سي تي" التلفزيونية أن الطفل ولد عبر عملية قيصرية في منتصف أغسطس/آب ووزنه 2.1 كيلوجرام، وأنه مع والده في المنزل منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتم وقف أجهزة دعم الحياة عن الأم بعد الولادة.