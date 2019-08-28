«صيد القمل» مهنة بين النساء قبل افتتاح المدارس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - البرازيل تعتبر بلد العجائب والغرائب من حيث ممارسة المهن لكسب لقمة العيش، فهناك صيادو العقارب وصيادو الثعابين وصيادو كثير من الحشرات الخطيرة الموجودة في البلدان الاستوائية الواقعة على خط الاستواء، حيث انعدام الشتاء القارس ووجود هذه الدول في جو من الصيف الشبه الدائم على مدار السنة باستثناء أيام قليلة من الشتاء.

مهنة غريبة جداً بحاجة لجرأة

كشف موقع «آوول» البرازيلي على الإنترنت مؤخراً توسعاً في مهنة جديدة لم تكن تعرفها البرازيل، وهي مهنة صيد القمل باليد والأمشاط الخاصة، تمارسها نساء يكسبن مبالغ جيدة من المال حيث يزداد الطلب عليهن قبل افتتاح المدارس. تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة لمدة ساعة عشرين دولاراً، وهو ما يعادل الكشف الطبي للأطباء المتخرجين حديثاً في البرازيل. وقال الموقع من خلال تحريه عن هذه المهنة الغريبة جداً إن هناك نحو ثلاثمائة امرأة يعملن في مهنة صيد القمل في عموم البرازيل. وأكد الموقع أن امرأة لم يتم الكشف عن هويتها جربت هذه المهنة، فكانت النتيجة فائقة النجاح لعدة أسباب علمية، لتقوم هذه المرأة فيما بعد بنشر معلومات عن مهنة «صيد القمل»، معلنة عن دورات لتعليمها للنساء اللواتي يتمتعن بالصبر والمعدة القوية وليس لهن مصدر آخر للدخل، وتم التجاوب مع هذا الإعلان الذي انطلق من مدينة صغيرة بالقرب من «ساو باولو»، تدعى « بوم سوسيسو» منذ عامين تقريباً.

لماذا صيد القمل باليدين؟

مع توجيه سؤال لبعض النساء العاملات كصائدات للقمل عن وجود الأدوية الكثيرة من أنواع من الشامبو وسوائل أخرى توضع في الشعر للقضاء على القمل، كانت الإجابات كالآتي:

Advertisements

هذه الأدوية تقتل القملة المكتملة النمو بعد خروجها من البيوض التي تكون فيها، ولكنها لا تقتل القمل داخل هذه البيوض المحمية بغلاف طبيعي، وهو أمر علمي.

يعتقد الناس أن القمل أزيل نهائياً بعد استخدام الأدوية الخاصة، ولكن بعد فترة يظهر من جديد بعد اكتمال النمو داخل البيوض وخروجها من جديد. فكل قملة أنثى تضع ثلاثمائة بيضة في الأسبوع الواحد، ما يبرهن حجم التكاثر غير المعقول واحتمال انفلات البيوض من مفعول الأدوية القاتلة للقمل المكتمل النمو.

كيف تمارس هذه المهنة وما هي الوسائل المستخدمة؟

النساء اللواتي يعملن في المهنة التي أطلق عليها تسمية «صيد القمل الفني»، يستخدمن أمشطة للشعر كثيفة جداً، فيقمن بإزالة جميع البيوض بهذه الأمشطة الخاصة بحيث أن الشعر يصبح خالياً تماماً من أي بيوض يمكن أن تؤدي إلى ظهور القمل من جديد. أما القمل المكتمل النمو فإنهن يقتلنه على الفور بواسطة بخاخ يكون في اليد الأخرى للمرأة العاملة في هذه المهنة، أي المشط الخاص في يد والبخاخ في اليد الأخرى.

صعوبات المهنة