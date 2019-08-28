أطعمة لا يجب تناولها خلال الحمل، تجنبيها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - خلال الحمل هناك الكثير من الأمور التي تؤثر على المرأة، مما قد يجعل مرحلة الحمل، إما سليمة وهادئة أو صعبة مع كثير من المضاعفات. من بين أهم العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي، أو سلبي أثناء الحمل، الطعام! هناك بعض الأطعمة التي يجب على الحامل تجنبها كما تراها الدكتورة إيمان منصور استشارية التغذية العلاجية وهي:

الكميات الكبيرة من فيتامين A

هذا الفيتامين مفيد للصحة، ولكن تناول المكملات التي تحتوي على هذا الفيتامين بشكل كبير قد يؤثر على صحة الكبد، ومن الممكن أن يؤدي إلى تشوهات الجنين.

مشروبات الطاقة بكل أنواعها

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات هائلة من السكر والكافيين، وهي مضرة لصحة الإنسان العادي، فما بالك بالمرأة الحامل وجنينها.

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البيض غير المطبوخ

من الناحية الغذائية لا يوجد فرق بين البيض المطبوخ والبيض النيء، لكن على مستوى المخاطر قد يكون البيض النيء ملوثاً بالسلمونيا والتي تسبب الإسهال.

أسماك ممنوعة على الحامل

الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً، مثل المحار، السوشي، الفسيخ، الملوحة والرنجة، خاصة الفسيخ، فهو يمثل خطراً كبيراً على صحة الأطفال والحوامل.

الأسماك ذات نسبة زئبق عالية، مثل سمك أبو سيف، سمك القرش، الماكريل وسمك البلاط.

الأسماك المدخنة والمخللة والمجمدة، إلا إذا تم تسخينها حتى يتصاعد منها البخار.

كذلك يمنع على الحامل تناول أكثر من 170 جم من التونة المعلبة في الأسبوع .



اللحوم غير المطبوخة