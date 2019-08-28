أسباب وحلول لاحتقان الثدي أثناء الرضاعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - طالما حذرت الجدات من أن حليب الأم قد يتعرض للحسد فيقل وتواجه الأم مشاكل في الرضاعة، ولكن ماذا عن احتقان الثدي بالحليب وعدم رضاعة الطفل منه؟

الدكتورة ماجدة هشام، أخصائية النساء والولادة تقدم النصائح التالية بخصوص احتقان الثدي ومشاكله. أسباب احتقان الثدي عدم تفريغ الثدي من الحليب، فالمولود يرضع قليلاً، ولكن من اليوم الثالث من الولادة تشعر الأم بأن الحليب يتدفق بشكل كبير ويجب عليها في هذه الحالة أن تفرغه من صدرها لكي لا يحتقن الثدي حيث يتدفق الدم إلى الثديين، فيحدث الاحتقان المؤلم. تأخر الأم في الرضاعة الطبيعية، حيث تقوم بعض الجدات بتقديم السكر الفضي للمولود، أو الماء فقط، وهناك من يعتقدن أن الحليب يكون ضاراً في الساعات الأولى وهذا خطأ، فيحتقن الثدي ويتضخم ويصبح مؤلماً.

مرض الأم أو الولادة القيصرية، مما يؤخر تقديم الثدي للمولود. أعراض احتقان الثدي الشعور بالثقل في الثديين وعدم القدرة على الحركة يميناً أو شمالاً.

يبدو جلد الثديين لامعاً.

تصبح الحلمة مشدودة ومسطحة ويصعب على المولود الإمساك بها.

هذا الشكل يؤدي على عدم نزول الحليب من الثدي. حلول احتقان الثدي Advertisements قومي بإفراع الثدي باستمرار. الشفط بواسطة اليد أو بالمضخة عدة مرات في اليوم. وضع كمادات دافئة على الثدي أو الوقوف تحت دش الماء الدافىء قبل الرضاعة.

ورق الكرنب يفيد جداً في تقليل الاحتقان. قومي بالتدليك بحركات دائرية براحة يدك أو بأطراف أصابعك، ويمكن أن تقومي بتحريك الثدي عكس عقارب الساعة، ثم في اتجاه عقارب الساعة.

قومي برفع الثدي لأعلى، ثم لأسفل عدة مرات.

قومي بتحريك الثدي لليمين، ثم اليسار عدة مرات. وفي حال استمر الاحتقان مع ظهور أعراض أخرى، مثل الشعور بارتفاع الحرارة، الرعشة واحمرار الجلد، فيجب استشارة الطبيب في أسرع وقت.

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