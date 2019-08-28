استعدادات قبل اليوم الأول للعودة إلى المدارس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 01:37 مساءً - اجعلي الليلة السابقة ليوم العودة إلى المدارس بهجة يتطلع لها طفلك. من السهل تحقيق هذه الفرحة إن قمت بالاستعدادات وكتابة لائحة أنت وطفلك تشمل جميع النقاط التي عليكما القيام بها في الليلة السابقة. الأطفال يحبون التنظيم وإن أظهروا عكس ذلك والاستعدادات تحفزهم وتمنحهم طاقة إيجابية. استعدادات العودة إلى المدارس علقي الزي المدرسي كاملاً بعد التأكد من كيه.

تأكدي من قص أظافر طفلك. تجهيز الحقيبة المدرسية بالمستلزمات التي سيحتاجها طفلك. Advertisements تحضير جزء من صندوق الغداء وترك المواد الطازجة للصباح.

زجاجة الماء مهمة جداً، فلا تنسيها. عشاء خفيف وفي وقت مبكر.

حمام العودة للمدارس. الابتعاد قدر الإمكان عن الأجهزة الإلكترونية.

توقيت المنبه الصباحي. جلسة عائلية مريحة تستعيد ذكريات العطلة الصيفية.

حوار بسيط يحمل توجيهات للعام الدراسي الجديد. التأكد من أن طفلك يعرف صفه، ولا يتردد في طلب المساعدة في اليوم الأول.

النوم المبكر مهم جداً استعداداً للدوام المدرسي.

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