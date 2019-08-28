شكرا لقرائتكم خبر عن حب الشباب يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر باحثون بريطانيون أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالاكتئاب الشديد، لكن فقط فى السنوات الخمس الأولى بعد تشخيص حب الشباب.

وحللت المجلة البريطانية للأمراض الجلدية البيانات المسجلة من قبل شبكة تحسين الصحة، وهى قاعدة بيانات كبيرة للرعاية الأولية فى المملكة المتحدة.

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الاكتئاب

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالاكتئاب الشديد كان أعلى خلال عام واحد من تشخيص حب الشباب - وهو خطر أعلى بنسبة 63% مقارنة بالأفراد دون حب الشباب - وانخفض بعد ذلك، كما تشير النتائج إلى أنه من الأهمية بمكان أن يقوم الأطباء بمراقبة أعراض الحالة المزاجية في المرضى الذين يعانون من حب الشباب والشروع فى علاج سريع للاكتئاب أو طلب استشارة من طبيب نفسى عند الحاجة.

ويقول الدكتور"إيزابيل فاليراند"، الأستاذ فى جامعة "كالجارى فى كندا" "هذه النتائج تسلط الضوء على وجود صلة بين مرض جلدى والمرض العقلى، نظرًا لخطر الإصابة بالاكتئاب كان أعلى فى الفترة التى تلت أول مرة قدم فيها أحد المرضى إلى الطبيب لعلاج مشكلات حب الشباب، فإنه يظهر مدى تأثير بشرتنا على تأثيرنا".

وأضاف "بالنسبة لهؤلاء المرضى الذين يعانون من حب الشباب - الناجم عن أكثر من عيب فى الجلد - يمكن أن يفرض مخاوف صحية نفسية كبيرة ويجب أن يؤخذ على محمل الجد".