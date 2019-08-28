5 نصائح تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين أبرزها ممارسة الرياضة وتناول الثوم

تعد الرئتان العضو الرئيسي في الجهاز التنفسي، وتساعدان في الحصول على الأوكسجين والتخلص من ثاني أوكسيد الكربون.

وقدّمت العديد من الأبحاث العلمية نصائح قد تساعد في المحافظة على صحة الرئتين أبرزها:



– ممارسة الرياضة: تساعد على تحسين صحة الرئة وتقويتها.

– الإقلاع عن التدخين: يعتبر التدخين من أكثر العادات السيئة المضرة بالصحة، خاصة صحة الرئة، فالإقلاع عنه سيقوي الرئتين ويبعد عنها الامراض الخطيرة ابرزها سرطان الرئة.

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– تمارين التنفس: يمكن أن تساعد في تحسين أداء الرئتين، لذا التنفس بشكل صحيح هو مساعدة كبيرة لجعل الرئتين أقوى.

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– تناول الثوم: أثبتت الدراسات أن الثوم من الأطعمة الطبيعية التي تساعد على فتح الشعب الهوائية، ما يسمح بالتنفس بشكل أفضل وأسهل، كما إن الثوم يمكن أن يساعد أيضا في تنظيف الرئتين، نظرا لأن خصائصه قد تعمل على التخلص من المواد الضارة التي تميل إلى تخزينها في الرئتين.

– تقليل كمية الدهون في الطعام: الابتعاد عن تناول الطعام الذي يحتوي نسبة عالية من الدهون واستهلاك الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للاكسدة والمواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات.

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