"كاي اف سي" تُجرِّب لحم دجاج مصنوع من بروتينات نباتية

بعد "برغر كينغ" التي قدّمت "ووبر" نباتياً، تجرّب "كاي اف سي" اللحم المصنوع من بروتينات نباتية، وفق ما أعلنت السلسلة الأميركية المعروفة بخاصة بدجاجها المقلي.
وتطلق "كاي اف سي" تجربة ليوم واحد "الثلاثاء" في مطعم واحد يقع في أتلانتا (ولاية جورجيا)، قبل توسيع نطاق التجربة ليشمل كل الفروع الأميركية، وفقاً لآراء الزبائن.
وتعاونت "كنتاكي فرايد تشيكن" (التي يختصر اسمها بـ "كاي اف سي") مع شركة "بيوند ميت" الناشئة المدرجة أسهمها في بورصة "وول ستريت" لتقديم ناغتس وجوانح دجاج مصنوعة من بروتينات نباتية.
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وكانت "برغر كينغ" أطلقت في نيسان (أبريل) في الولايات المتحدة نسخة بلا لحم من برغر "ووبر" الشهير لها المذاق عينه.
وتعاونت الأخيرة مع "إمبوسيبل ميت" وهي شركة ناشئة منافسة لـ "بيوند ميت" في سوق قيد الازدهار.
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