القصر الملكي في تايلاند ينشر مجموعة صور غير مسبوقة لقرينة الملك الجديدة

نشر القصر الملكي في تايلاند عبر موقعه الإلكتروني (الاثنين) مجموعة من الصور غير المسبوقة للقرينة الجديدة للملك، ما تسبب بعطل مفاجئ في الموقع، بعدما ظهرت الزوجة في بعض الصور إلى جانب الملك، وهما يرتديان الزي العسكري العسكري، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتم نشر الصور التي تعدّ جريئة ونادرة للملكة سينينات ونجفاجيراباكدي البالغة من العمر 34 عاماً بصحبة الملك ماها فاجيرالونغكورن، على موقع القصر الرسمي، مع سيرتها الذاتية الرسمية وبدت داخل طائرة عسكرية وتحمل السلاح.

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وقال مسؤول في القصر إن الموقع قد تعطّل بسبب عدد الزوار الهائل.

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وكان ملك تايلاند تزوّج من حارسته الشخصية الضابطة سينينات ونجفاجيراباكدي ومنحها لقب «القرينة الملكية النبيلة»، لأول مرة منذ قرن، حيث قال القصر الملكي في تايلاند في بيان إن الملك «أمر بإنشاء سيرة ذاتية ملكية» لسينينات، التي تدربت كقائدة طائرات وممرضة وحارسة شخصية.

واعتلى الملك ماها فاجيرالونغكورن البالغ من العمر 66 عاماً، العرش، عندما توفي والده الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016 بعد سبعة عقود من تتويجه ملكاً للبلاد.

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