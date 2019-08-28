لماذا يصاب مشاهير الرياضة في العالم بالتسوس؟ دراسة ستفيدك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:36 صباحًا, 28 أغسطس 2019 م
المناطق - الرياض
أظهرت دراسة أن رياضيي النخبة يعانون من مشكلات في الأسنان وتراجع في الصحة الفموية بشكل عام على رغم أن مستوى عنايتهم بأسنانهم يفوق ما يفعله الأشخاص الآخرون، وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كلية لندن «يو سي إل» مقابلات مع 352 رياضياً بريطانياً من أعلى المستويات التنافسية، بينهم رياضيون شاركوا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو في البرازيل، وقالت «رغم احتمال استخدام الرياضيين فرشاة الأسنان مرتين في اليوم أعلى بكثير من غيرهم، وكذلك خيط تنظيف ما بين الأسنان، لكنهم مع ذلك يعانون من مشكلات». وأظهرت النتائج أن 94% من الرياضيين يستخدمون فرشاة الأسنان مرتين يومياً مقارنة بـ 75% من عامة الناس، وتقول الدكتورة جولي غالاغر، من فريق الباحثين لدى «يو سي إل» إن الرياضيين يتناولون المشروبات الرياضية، وألواح الحلوى الخاصة بالطاقة بشكل متكرر.
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