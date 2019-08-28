شكرا لقرائتكم خبر عن متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم واحد من الأساسيات فى المطبخ، حيث يتم استخدامه فى إعداد الأكلات المختلفة، نظرا لمذاقه المختلف الذى يعطى للطعام نكهة مميزة، فضلا عن ذلك يحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تحافظ على الصحة وتطرد السموم والجراثيم من الجسم. ووفقا لما ذكره موقع organicfacts فإن تناول الثوم على الريق له فوائد عديدة على صحة الجسم ومنها:



الثوم

1: تناول الثوم على الريق يطرد السموم والفيروسات من الجسم، ويحد من خطر الاصابة بالأمراض والعدوى ونزلات البرد والانفلونزا.

2: تناول الثوم كل يوم على الصباح يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، حيث إنه يعزز صحة الجهاز المناعى ويوقف نمو الخلايا السرطانية.

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3: يحافظ على صحة القلب ويحميها من الجلطات والسكتات الدماغية، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تحافظ على صحة الجسم.



ثوم

4: يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب.

5: يحافظ على صحة الجهاز الهضمى والقولون ويعمل على ترطيب المعدة وعلاج الالتهاب والقرح، كما أنه يطرد الديدان والجراثيم من الجسم.

6: تناول الثوم على الريق يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم والوقاية من الغيبوبة.