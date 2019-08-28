شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. الهرمونات قبل وأثناء الدورة الشهرية تزيد من تهيج القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القولون العصبى من أكثر الأمراض المزعجة التى قد تصيب أى شخص نتيجة لما يصاحبه من تقلصات وآلام في البطن وانتفاخ إسهال وإمساك وهى حالة مزمنة يظل متعايش معها الإنسان طوال حياته، وتزداد حالته سوءًا عند التعرض لأى توتر أو ضغط نفسى أو تناول أطعمة محفزة للقولون.

وتأتى أعراض تهيج القولون العصبي حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday" آلام وتقلصات في البطن، الانتفاخ، خروج الغازات، الإسهال أو الإمساك، مخاط في البراز.

ولكن هناك بعض الأعراض تتطلب التدخل الطبى الفورى وهى حدوث نزيف شرجي، ألم شديد في البطن يزداد سوءًا أو يحدث فقط خلال النوم، انخفاض الوزن.

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العديد من المصابين بالقولون العصبي تزداد أعراضهم سوءًا عندما يتناولون أطعمة معينة مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي والحليب والمشروبات الغازية وبعض الأطعمة الحارة والمتبلة.

كما يؤدى التوتر إلى زيادة تهيج القولون العصبى والشعور بآلام كثيرة.

والهرمونات قد تلعب دورًا فى أعراض القولون العصبي وأكدت بعض الدراسات أن السيدات تزداد عندهم أعراض القولون العصبى خلال أو قبل فترة الدورة الشهرية.

يجب على مرضى القولون العصبى ضرورة الانتباه إلى نظامهم الغذائى وتغيير نمط الحياة الخاص بهم خاصة الأطعمة التى يتناولونها بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل واخذ قسط كافٍ من النوم لعدم الإصابة بتهيج القولون.