شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز استرخاء طبيعى لعضلاتك.. 8 أطعمة ركز عليها أهمها الفلفل الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت شخصًا يعانى من آلام العضلات بين الحين والآخر فيجب الانتباه إلى نوعيات الطعام التى تتناولها.

ووفقا لتقرير نشره موقع "onlymyhealth" فإن الكثير من الناس يعتمدون على مسكنات الألم والعقاقير المضادة للالتهابات للحصول على الراحة ولكن هذه حلول مؤقتة، فمن الأفضل دائمًا اختيار طرق آمنة وطبيعية لتحقيق فوائد طويلة الأجل، وفيما يلى 8 أطعمة قادرة على استرخاء العضلات.



ألم العضلات

الزعفران له خصائص مضادة للالتهابات، يجب على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا تناول الزعفران لمنع وجع العضلات.

الكركمين هو مركب طبيعى موجود فى الكركم يستخدم على نطاق واسع فى صنع الأدوية المضادة للالتهابات.

الرمان يحتوى على خصائص تساعد على استرخاء العضلات، لأنه يحتوى على مركبات الفلافونويد، الأنثوسيانين، وحمض إيلاجيك مما يزيد من خصائصه المضادة للالتهابات.

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يمكن أن يساعد عصير البطيخ فى تقليل وجع العضلات وتنظيم معدل ضربات القلب لدى الرياضيين كما يمكنه تخفيف آلام العضلات بشكل فعال.

شاى البابونج هو علاج تقليدى لآلام الظهر وتشنجات العضلات والألم الروماتيزمى، فهو يمتلك خصائص مضاد للتشنج.

الفلفل الحار يحتوى على مركب يترك تأثير مخدر عند تناوله، كما أنه يعمل على إرخاء العضلات الطبيعى، وبالتالى فهو جيد لعلاج الألم، والتشنجات، وآلام الظهر المزمنة.

يحتوى زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تعد بديلاً طبيعياً للأدوية المضادة للالتهابات، كما يمكن تناوله لعلاج آلام الظهر والرقبة المزمن.

التناول المنتظم للزنجبيل يمكن أن يقلل من وجع العضلات وتطور آلام العضلات.