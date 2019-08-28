شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء مخيفة يمكن أن تحدث إذا كان لديك شلل فى النوم.. الهلوسة والذعر منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر شلل النوم على 7.6% فقط من السكان على مستوى العالم، ولكن يمكن أن يكون تجربة مرعبة لمن يصيبهم، ووفقا لموقع "RD" فهناك بعض الأشياء المخيفة التى يمكن أن تحدث عندما يصاب شلل النوم.

شلل النوم أحد اضطرابات النوم الذى قد يصيبك بالشلل حرفيًا، وتجد فيه صعوبة فى تحريك ذراعيك وساقيك أو الجلوس بشكل مستقيم فى السرير لكسر تلك اللحظة.

ما يجعل شلل النوم مسببًا للهلع هو أنه بالإضافة إلى عدم الحركة فقد يشعر الكثير من الناس أنهم لا يستطيعون التقاط أنفاسهم أو يشعرون بالاختناق.



أشياء مخيفة عند الإصابة بشلل النوم

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كما لو أن الإصابة بالشلل بشكل مؤقت لم تكن مخيفة بما فيه الكفاية، فإن العديد من مرضى شلل النوم يعانون أيضًا من الهلوسة من وجود حشرات عملاقة تزحف فى جميع أنحاء الجسم أثناء وجودهم فى السرير.

واحدة من أكثر تجارب شلل النوم شيوعًا هي استشعار أو رؤية متسلل في الغرفة أو خارج النافذة مباشرة، يبقى عقلك مستيقظا ومتيقظا للغاية، ولكن يمكن أن تصاب بالهلوس لوجود شخص ما فى الغرفة.

الاستيقاظ المفاجئ دون أن تكون قادرًا على الحركة أو التنفس جيدًا يمكن أن يسبب تصاعد ضربات القلب الذى قد يسبب لك الذعر.