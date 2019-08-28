5 أشياء مخيفة يمكن أن تحدث إذا كان لديك شلل فى النوم.. الهلوسة والذعر منهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر شلل النوم على 7.6% فقط من السكان على مستوى العالم، ولكن يمكن أن يكون تجربة مرعبة لمن يصيبهم، ووفقا لموقع "RD" فهناك بعض الأشياء المخيفة التى يمكن أن تحدث عندما يصاب شلل النوم.لا يمكنك التحرك
شلل النوم أحد اضطرابات النوم الذى قد يصيبك بالشلل حرفيًا، وتجد فيه صعوبة فى تحريك ذراعيك وساقيك أو الجلوس بشكل مستقيم فى السرير لكسر تلك اللحظة.
لا تستطيع التنفس
ما يجعل شلل النوم مسببًا للهلع هو أنه بالإضافة إلى عدم الحركة فقد يشعر الكثير من الناس أنهم لا يستطيعون التقاط أنفاسهم أو يشعرون بالاختناق.
أشياء مخيفة عند الإصابة بشلل النوم
كما لو أن الإصابة بالشلل بشكل مؤقت لم تكن مخيفة بما فيه الكفاية، فإن العديد من مرضى شلل النوم يعانون أيضًا من الهلوسة من وجود حشرات عملاقة تزحف فى جميع أنحاء الجسم أثناء وجودهم فى السرير.
تعتقد أن هناك شخصا ما فى الغرفة
واحدة من أكثر تجارب شلل النوم شيوعًا هي استشعار أو رؤية متسلل في الغرفة أو خارج النافذة مباشرة، يبقى عقلك مستيقظا ومتيقظا للغاية، ولكن يمكن أن تصاب بالهلوس لوجود شخص ما فى الغرفة.
يمكن أن يصيبك بالذعر
الاستيقاظ المفاجئ دون أن تكون قادرًا على الحركة أو التنفس جيدًا يمكن أن يسبب تصاعد ضربات القلب الذى قد يسبب لك الذعر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.