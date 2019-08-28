الضغوط الصامتة.. 8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

التوتر قد يكون له تأثير خطير على أجسامنا مما يزيد من ردود فعل الجسم الالتهابية، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من المشكلات الصحية غير السارة.

ومع تزايد عدد الذين يعانون من الضغط النفسي كل عام، نقلت صحيفة "صن" الإنجليزية عن أطباء نفسيين بريطانيين، ٨ علامات رئيسية لـ"الضغوط الصامتة" يجب الانتباه لها لتجنب خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية الذي يرتفع إلى أكثر من النصف إذا كنت مصابًا بالتوتر، والتي جاءت كالآتي:

1. التقلب في الوزن





الإجهاد والتوتر غالبا ما يجعلك تتعامل مع سلوكيات غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام، ويؤدي إلى إطلاق هرمون الكورتيزول، مما يضعف قدرة جسمك على معالجة نسبة السكر في الدم ويغير الطريقة التي تستقلب بها الدهون والبروتين والكربوهيدرات، وتنتهي بزيادة الوزن أو فقدانه.

2. الصداع المتكرر





إذا لم تعانِ في أي وقت مضى من الصداع، ولكن فجأة يؤلمك رأسك باستمرار، فقد يعني ذلك أنك تتعرض لضغط شديد؛ لأن الإجهاد يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية يمكن أن تسبب تغيرات في الأعصاب والأوعية الدموية في الدماغ.

ويمكن أن يؤدي الضغط اليومي إلى حدوث الصداع النصفي أو جعله أكثر سوءًا؛ لأنه من الشائع أن تتوتر عضلاتك عند إجهادك.

3. انتشار الحكة





الكثير من الناس عندما يتعرضون للضغوط يشعرون بالحكة الشديدة التي تملأ الجسم بالبقع الحمراء، وهو ما يعرف باسم خلايا النحل.

إذا كان جسمك تحت ضغط مفرط يبدأ جهاز المناعة في النضال ويبدأ جسمك في إطلاق الهستامين الكيميائي لمقاومة مرضك، وإذا لم يختفِ الإجهاد، فأنت تطور بشكل أساسي رد فعل تحسسي، وبسرعة تغطي البقع الجسم.

وعندما يضعف الجهاز المناعي بسبب الإجهاد، يمكن أن ينعكس ذلك على بشرتك أيضًا بعد استخدام أو تناول أشياء لم يسبق وسببت لك حساسية مثل الصابون أو البودرة أو مستحضرات التجميل أو منظفات الغسيل.

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4. عقلك يشعر بالتبلد





الإجهاد يمكن أن يجعلك تشعر بوهن عقلي، وكذلك بضعف جسدي، مما يسبب مشاكل في الذاكرة، وعندما يحدث هذا فإن أفضل ما عليك فعله هو قضاء بعض الوقت والاسترخاء حتى تستعيد تركيزك.

5. بطن مضطرب

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تعطيل وظيفة الجهاز الهضمي بأكثر من طريقة، منها إنتاج الجسم لحمض هضمي أكبر، ما يؤدي إلى حرقة في المعدة.

ويمكن أيضًا أن يبطئ الإجهاد عملية إفراغ الطعام، ما يتسبب في غزات وانتفاخات، أو الإسهال.

6. مصاب دائم بالبرد





يعمل الإجهاد على تثبيط الجهاز المناعي، ما يجعل من السهل عليك الإصابة وعدم مقاومة الجراثيم.

7. كثرة البثور





إذا امتلأ وجهك فجأة بالبثور، فقد يكون السبب الإجهاد، لأن جسمك يضخ المزيد من الهرمونات، مثل الكورتيزول الذي يدفع غدد الجلد لإنتاج المزيد من الزيت.

8. شعرك يتساقط

فقدان بعض خصلات الشعر أمر طبيعي ولكن الإجهاد يمكن أن يدفع عددا كبيرا من بصيلات الشعر إلى ما يسمى مرحلة الراحة، وبعد ذلك بأشهر قليلة تسقط تلك الشعرات.

كما يمكن أن يهاجم الجهاز المناعي للجسم بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقطها.



