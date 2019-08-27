حمل مريضة سيولة الدم آمن.. ولكن

قالت الدكتورة غادة عيسى استشاري جراحة النساء والتوليد بمصر إن أي مريضة تتعاطى أدوية للسيولة يمكنها الحمل والولادة بأمان بشرط متابعة حالتها مع طبيب متخصص، أو جراح قلب فور علمها بالحمل، حفاظا على حياتها والجنين.

ونصحت "عيسى" الحوامل بعدم التوقف عن تناول أدويه السيولة اليومية دون استشارة الطبيب، موضحة إمكانية حدوث انسداد حاد في الصمام الميترالي الصناعي نتيجة جلطة حال توقف المريضة عن تعاطي علاج السيولة (الماريفان) بدعوى حدوث تشوهات للجنين.







وأوضحت عيسى الطريقة الصحيحة لعلاج السيولة أثناء الحمل كالتالي:

1- خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إما أن يتم استبدال "الماريفان" بـ"الهيبارين" قصير أو طويل المفعول تحت الجلد أو بالوريد، وإما كليكسان حقن تحت الجلد، بالإضافة إلى الأسبرين، مع عمل تحليل متابعة PTT يوميا.

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2- استمرار تناول المريضة الحامل لـ"الماريفان" بشرط ألا تزيد الجرعة على 5 مللجم، لأن هذه الجرعة لا تسبب تشوهات بالجنين، بالإضافة إلى تناول الأسبرين، بشرط ضبط السيولة.

3- من الشهر الـ4 إلى أول الـ9، تستمر المريضة على الماريفان أو الدينديفان بأي جرعة حتى لو كانت أكثر من 5 مللجم، بالإضافة إلى الأسبرين، لعدم وجود أي خطورة على الأم أو الجنين بشرط ضبط السيولة INR إلى النسبة المطلوبة لكل حالة.

4- الشهر الـ9 والأخير من الحمل تستمر المريضة على الماريفان حتى قبل ميعاد الولادة بأسبوع واحد فقط، حيث يستبدل بالهيبارين في حالة الولادة الطبيعية، خوفا من حدوث ولادة مفاجئة في الأسبوع الأخير، أو وقف الماريفان واستبداله بالهيبارين قبل الولادة بـ3 أيام في حالة الولادة القيصرية.

أو يتم وقف الماريفان واستبداله بالهيبارين أو الكليكسان بالجرعة المطلوبة حسب وصف طبيب القلب المختص طوال الشهر الأخير، بحيث يتم وقف الهيبارين قصير المفعول قبل الولادة بـ4 ساعات، ثم يتم استئناف أدوية السيولة بعد الولادة بـ6 ساعات، على أن تتعاطى المريضة الماريفان والهيبارين حتى تصل السيولة INR إلى أكثر من 2، فيتم وقف الهيبارين وتتعاطى الماريفان والأسبرين كالعادة.

وشددت استشاري جراحة النساء والتوليد على ضرورة حفظ الهيبارين في درجة حرارة 17 درجة مئوية، لأن كل درجة حرارة زيادة تفقده 10% من كفاءته، أما الكالهيبارين يحفظ في أي درجة حرارة.