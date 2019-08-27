شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى حاجة فى اللانش بوكس.. اعرفى الأكل الصحى لطفلك فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول المدارس تحتار الأمهات فى نوعية السندوتشات والوجبات الخاصة بالأطفال فى المدرسة، فبدلا من شراء الأكلات من الخارج نقدم أفكارا بسيطة وصحية لوجبات المدرسة التى ينصح بوضعها فى اللانش بوكس، وذلك وفقا لما ذكره موقع familyfreshmeals

الوجبة الأولى

قطع من الجبنة البيضاء وشرائح الخيار والجزر، مع قطعتين من التوست، وبيضة مسلوقة، حيث تحتوى هذه الوجبة على كمية عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.



لانش بوكس

الوجبة الثانية

خضار سوتيه مع شرائح بانيه مشوية وعلبة عصير، وهنا تحتوى الوجبة على جميع العناصر الغذائية التى تمد الطفل بالطاقة والحيوية وتجدد النشاط والحيوية وتساعد على التركيز.

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الوجبة الثالثة

مينى بيتزا بالخضار والجبنة الرومى مع شرائح التفاح فهى وجبة متكاملة ومغذية للطفل.



وجبات

الوجبة الرابعة

مكرونة بقطع الدجاج مع سلطة الفواكه وهى من الاكلات التى يفضلها الأطفال وتحتوى على كمية عالية من العناصر الغذائية التى تمد بالنشاط والطاقة.

الوجبة الخامسة

شرائح الجبنة الرومى مع بيضة مسلوقة وتوست وشرائح التفاح وعنب.