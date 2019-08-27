كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 10:39 مساءً - يعتبر الأناناس من الفواكه التي تندرج تحت مسمى الفواكه البروميلية بسبب شكلها الهرمي المنفوخ، وهي فاكهة صيفية لا تتوافر في كل المناطق، كما تمتاز بارتفاع سعرها، ولكن رغم ذلك، لها فوائد كثيرة، تتحدث عنها أخصائية التغذية الدكتورة «سوزان جبران» كما يلي. فوائد الأناناس في الصيف يقلل من الشعور بالعطش في الأيام الحارة.

ينعش الجسم بالنسبة للحامل التي تشعر بالرطوبة باستمرار.

بديل للماء والعصائر، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء. فوائد الأناناس للحامل عموماً يضبط مستوى ضغط الدم لدى الحامل.

يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، ولذلك، فهو يحمي الحامل من فقر الدم « الأنيميا».

يمنع حدوث الاكتئاب لدى الحوامل.

يحسن المزاج العام للحامل، فهو من الفواكه التي تزيد من هرمون السعادة. فوائد الأناناس للجنين يحتوي الأناناس على نسبة كبيرة من الفوسفور، مما يزيد من مستوى ذكاء الجنين، حيث يقوي قدراته العقلية والذهنية.

يحتوي الأناناس على حمض الفوليك، مما يحمي الجنين من التشوهات الخلقية.

يحتوي على البروتينات، ما يساهم في بناء أنسجة وخلايا الجنين بصورة سليمة.

يقوي المناعة لدى الأم والجنين معاً. Advertisements ما هي فوائد الأناناس عند الولادة؟ يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، مما يساعد على استرخاء العضلات، وبالتالي تسهيل الولادة.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، وبالتالي، فهو يمنع حدوث الإمساك المزعج عند الولادة والذي يزيد من الغازات والانتفاخ. فوائد الأناناس لبشرة الحامل يعزز من نسبة الكولاجين في بشرة الحامل.

يحمي البشرة من الإصابة بالفطريات الجلدية، كما أنه يمنح البشرة النضارة. فوائد الأناناس للجهاز التنفسي عند الحامل حيث من المعروف أن فترة الحمل تكثر فيها إصابة الحامل بالرشح والانفلونزا، ولكن نسبة فيتامين ج العالية فيه تقلل من حالات البرد وتعالج السعال المصاحب للرشح والإنفلونزا.

كما يعالج الأناناس الشهية المفتوحة لدى الحامل، مما يقلل من زيادة الوزن في فترة الحمل، يضبط مستوى السكر وبالتالي، يحمي الحامل من أعراض تسمم الحمل.

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