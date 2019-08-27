لماذا يجب عليك ترك طفلك يشعر بالإحباط؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 10:39 مساءً - ليس من الضروري أن يكون الإحباط أمراً سيئاً، حيث من الممكن أن يعود بالفائدة على سلوكيات الطفل على المدى الطويل، فلا يجب عليك أن تقومي بدور المنقذ كلما شعر طفلك بالإحباط، مثل أن تمنحيه هاتفك عندما تقفان في طابور طويل وممل ويشعر هو بالملل والإحباط، بل اجعليه يقف ويشعر بالإحباط ولا تحرميه من هذه الهبة، فللإحباط فوائد تعود بالنفع على طفلك، كما يقول دكتور «محمد هاني» استشاري الصحة النفسية، وتعديل سلوك الأطفال.

الإحباط يعلم الطفل تهدئة النفس

يساعد الإحباط الطفل على تهدئة النفس، ولو في سن مبكر جداً، فمثلاً لو كان طفلك يكره القيلولة وتركته دون أن يجد ما يفعله ودون إعطائه ما يلهيه، فإنه لن يجد حلاً سوى تهدئة نفسه بنفسه بدل الغضب الذي لن يفيده في أي شيء، كما أنه أثناء تغييرك للحفاض يمكنك تعليمه التصفيق أو التحدث معه بدلاً من إعطائه الهاتف ليلهو به، حيث يعلمه هذا الأمر تهدئة النفس في سن مبكر.

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الإحباط يطور مهارة حل المشاكل

إذا كنت تعتقدين أن إعطاءك التوجيهات الكثيرة لطفلك وحرصك على تنفيذه لها بالطريقة الفضلى، هو اهتمام، فأنتِ مخطئة، لأن هذا الأمر يتحول لوسيلة لظلم الطفل، فيحرمه من فرصة محاولة الاجتهاد وتطوير مهارته لإيجاد الحلول بنفسه.

حاولي أن تكتفي بمراقبته فقط إن لم يكن هناك عواقب وخيمة على طفلك، واتركيه يرتكب الأخطاء لكي يستفيد منها ويتعلم الطريقة الصحيحة لفعلها بعد ذلك، ولا تهرعي لمساعدته، بل اتركي له فرصة التفكير للخروج منها.

الإحباط يطور الصبر

يعلم الإحباط الطفل الصبر بعدما يشعر بأن الأمور لا تمشي وفق هواه، وبأنه لا يستطيع التحكم في كل الأمور، لهذا يصبح عليه التكيف والتأقلم مع الواقع، وتقبل المواقف كما هي، كما يعلمه التفكير قبل اتخاذ القرارات.