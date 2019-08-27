أفضل المدارس الأهلية في مدينة الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 10:39 مساءً - تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في السعودية، ظهرت عديد من المدارس والروضات الأهلية التي تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات والأنشطة وفق أعلى المستويات التعليمية والتقنية.

«الخليج 365»، وتسهيلاً على أولياء الأمور، أعدَّت قائمة بأهم المدارس الأهلية في العاصمة الرياض، إضافة إلى أسعار التسجيل فيها، وسائل التواصل معها، الأنشطة والخدمات التعليمية والترفيهية التي تقدمها للطلاب. مدارس الرواد العنوان: حي الازدهار والنزهة

رقم الهاتف: 0114505252

رسوم التسجيل: 14000 ريال

تهتم مدارس الرواد بالجانب الديني، مع التركيز على الحفظ المكثف للطفل في المرحلة الابتدائية.

تعمل على تطبيق التعليم التقني لتعزيز الفهم لدى الطفل.

تتبنى التعلم الذاتي، والتعلم بالمحاكاة. مدارس الفرسان العنوان: حي النزهة

رقم الهاتف: 920003451

رسوم التسجيل: 24000 ريال

تهتم المدرسة بالرحلات الثقافية والترفيهية للطفل في مراحله الأولى من الدراسة.

يبدأ الطفل في استخدام معمل الحاسب، معمل العلوم، ومعمل الفنون منذ بداية نشأته الدراسية.

تعتمد في تعليمها على المنهج الأمريكي الذي يدعم اللغة ويقويها لدى الطفل. مدارس التربية النموذجية العنوان: حي الريان

رقم الهاتف: 920003488

رسوم التسجيل: 14000 ريال

تدعم في تعليمها برنامج STEM العالمي، أحد طُرق التعلم الرائدة.

تهتم بمبدأ «البيئة الباحثة»، بأن يبحث الطفل عن المعلومة لترسخ في ذهنه.

ثقافة المدرسة تتكامل في تقديم أساليب متقدمة في المناهج التعليمية. مدارس الرياض العنوان: حي الناصرية

رقم الهاتف: 0114028411

رسوم التسجيل : 12500 ريال

تهتم بالمادة العلمية وبحث الطفل عنها داخل رفوف المكتبة الخاصة بالمدرسة.

تربط التعليم بالتقنية وتستغلها بأفضل الطرق في تعليمها.

تحرص على تفعيل الأنشطة الترفيهية والمشاركات الأولمبية لتعزيز مدارك الطفل. مدارس الخليج العنوان: حي الورود

رقم الهاتف: 0114627211

رسوم التسجيل: 17000 ريال

تعتمد في تعليمها على تقوية اللغة الإنجليزية لدى الطفل بتقديم مناهج تعليمية إضافية في اللغة.

تعمل على تطوير المهارات الترفيهية لدى الطفل، خاصةً التي ترتبط بالتعليم وتجعله أكثر متعة. Advertisements مدارس نجد الأهلية العنوان: شارع العليا العام

رقم الهاتف: 0114563288

رسوم التسجيل: 14000 ريال

تهتم بالتعليم العلمي والخوض في عالم المعامل حتى يبدأ الطفل الاكتشاف بنفسه.

تركز على المهارات التي يحتاج إليها الطفل وتصقل شخصيته المستقبلية. مدارس العليا الأهلية العنوان: حي المرسلات

رقم الهاتف: 0114538901

رسوم التسجيل: 12000

تعتمد في نظامها التعليمي على أسلوب الأعمال اليدوية والبحث اليدوي حتى يتمكَّن الطفل من ترسيخ المعلومة في ذهنه.

تشرك الطفل في كافة الأنشطة التي تنمي وتصقل مهاراته الدراسية والاجتماعية. مدارس منارات الرياض العنوان: حي الازدهار

رقم الهاتف: 0114540444

رسوم التسجيل: 28000 ريال

تعتمد في تعليمها على أحدث التقنيات العالمية التي لا تُقدَّم إلا في أرقى المدارس.

تهتم بتطوير اللغة، وتركز عليها كثيراً. مدارس المنهل الأهلية العنوان: حي المربع

رقم الهاتف: 0114013837

رسوم التسجيل: 19500 ريال

تركز على الجوانب الدينية وحفظ القرآن الكريم.

فكرة الدمج بين أساليب التعليم واستخدام الأساليب الحديثة، من أهم ما يميز المدرسة. مدارس ابن خلدون العنوان: حي الخزامى

رقم الهاتف: 920010600

رسوم التسجيل: 11500 ريال

تركز على الأنشطة التي تنمي الذكاء لدى الطفل وتصقل مهاراته، إضافة إلى تقوية اللغة الإنجليزية.

تشرك الطفل في المسابقات العالمية الضخمة لصقل شخصيته.

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